Бастрыкину доложат о стрельбе в кадетском корпусе в Усолье-Сибирском

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела, возбужденного по факту противоправных действий в отношении несовершеннолетних в Иркутской области, сообщает СУ СК по региону.
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