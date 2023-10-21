Три человека пострадали в ДТП с шестью автомобилями в Москве

Три человека пострадали в аварии после столкновения шести автомобилей в Москве. «По предварительным данным Госавтоинспекции Москвы, произошло столкновение шести транспортных средств, пострадало три человека», — говорится в сообщении столичного Дептранса.
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