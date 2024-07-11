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Клуб РПЛ связался с «Селтиком» насчет хавбека сборной Японии Хатате. Шотландцы отказались от переговоров (Daily Mail)

Клуб РПЛ связался с «Селтиком» насчет хавбека сборной Японии Хатате. Шотландцы отказались от переговоров (Daily Mail)

Daily Mail утверждает, что на этой неделе российская команда, название которой в статье не приводится, связалась с «Селтиком» по поводу возможности приобрести 26-летнего японца.

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