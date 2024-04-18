Владислав Сандуляк: "Для спасения  лесов в Молдове нужны самые решительные меры"

Для спасения лесов в Молдове, в которой самый низкий уровень облесения в Европе, нужны самые решительные меры, а не те, которые содержатся в принятом недавно парламентом проекте нового Лесного кодекса, который можно назвать фикцией.
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