Бывшая Джонни Деппа Эмбер Херд ждет второго ребенка: кто отец

Звезда “Аквамена” Эмбер Херд на пороге материнства во второй раз. 38-летняя актриса, по сообщениям журнала People, находится на начальных сроках беременности и пока воздерживается от раскрытия деталей, однако уже выразила свою радость за свою семью.
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