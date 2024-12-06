Бывшая Джонни Деппа Эмбер Херд ждет второго ребенка: кто отец

Звезда “Аквамена” Эмбер Херд на пороге материнства во второй раз. 38-летняя актриса, по сообщениям журнала People, находится на начальных сроках беременности и пока воздерживается от раскрытия деталей, однако уже выразила свою радость за свою семью.