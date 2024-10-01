Запущена программа ваучеров на бытовую технику

Национальный центр устойчивой энергетики (CNED) и Министерство энергетики официально запустили Программу ваучеров на бытовую технику – инициативу, направленную на поддержку уязвимых потребителей в Республике Молдова.
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