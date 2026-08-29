Гинцбург сообщил, что новые вакцины от рака кожи готовы для 12 пациентов

Вакцины для лечения меланомы синтезированы для первых 12 пациентов, в ближайшее время их передадут в Московский научно-исследовательский онкологический институт имени Герцена для введения онкобольным.
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