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Гинцбург сообщил, что новые вакцины от рака кожи готовы для 12 пациентов

Гинцбург сообщил, что новые вакцины от рака кожи готовы для 12 пациентов

Вакцины для лечения меланомы синтезированы для первых 12 пациентов, в ближайшее время их передадут в Московский научно-исследовательский онкологический институт имени Герцена для введения онкобольным.

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