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Закон, порядок, государство

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Сотрудники УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве пресекли схему мошенничества при дистанционном оформлении кредитов

Сотрудники УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве пресекли схему мошенничества при дистанционном оформлении кредитов

«Оперативниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД Росси по г. Москве совместно c сотрудниками Управления «К» СЭБ ФСБ России пресечена деятельность участников организованной группы.

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