"Особо боевой генерал" не хочет сидеть: Странности в деле Тимура Иванова

САША ЛЕПАЕВ

это наша власть тянет и угождает ему. при Сталине давно червей кормил бы. вот откуда и разгильдяйство в армии. коррупция. а с украины смеялись здесь такая же. почему он уже не сидит за такие дела должен на пожизненно намотать.