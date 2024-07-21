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"Особо боевой генерал" не хочет сидеть: Странности в деле Тимура Иванова

"Особо боевой генерал" не хочет сидеть: Странности в деле Тимура Иванова

MOD Russia/Globallookpress "Особо боевой генерал" Тимур Иванов не хочет сидеть. Он попросил освободить его из-под стражи, хотя в его деле о коррупции фигурируют нешуточные суммы.

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Комментарии
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САША ЛЕПАЕВ
это наша власть тянет и угождает ему. при Сталине давно червей кормил бы. вот откуда и разгильдяйство в армии. коррупция. а с украины смеялись здесь такая же. почему он уже не сидит за такие дела должен на пожизненно намотать.
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3 час.
МБ
Марина Биченова
Ещё не постыдятся получать ветеранские, сколько псевдогероев родит СВО.
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2 час.
ninikooo Митусова
Белоусов не должен допустить такого скотства- украсть миллиарды и смыться к жене под бочок?!
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1 час.

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