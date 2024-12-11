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Членство Ядрищенского в «Единой России» приостановили из-за взятки

Членство Ядрищенского в «Единой России» приостановили из-за взятки

Действие членского билета «Единой России» приостановили у отправленного в СИЗО Андрея Ядрищенского.«Единая Россия» пока не лишила, но уже успела приостановить членство в партии гендиректора «Водоканала-Чита», члена регполитсовета Забайкальского отделения Андрея Ядрищенского.

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