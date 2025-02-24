Тунец, тофу, чёрная фасоль, молочные продукты: что можно съесть на завтрак вместо яиц

Если в вашем рационе и так широкий спектр разных продуктов, то вам не нужны яйца в качестве источника белка, говорит Шерри Грей, магистр общественного здравоохранения, сертифицированный диетолог и преподаватель по питанию в Университете Коннектикута.
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