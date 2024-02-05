Майли Сайрус, Хайди Клум, Дуа Липа, Тейлор Свифт на премии "Грэмми-2024"

В Лос-Анджелесе прошла 66-я церемония вручения главной музыкальной премии "Грэмми". На красную дорожку вышли Дуа Липа, Тейлор Свифт, Майли Сайрус, Билли Айлиш, Алессандра Амбросио, Лана Дель Рэй, Хайди Клум, Пэрис Хилтон и другие.
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