Напитки, которые лучше и полезнее зелёного чая — что говорят учёные?

Зелёный чай — напиток здоровья? Забудьте об этом! Кофе и чёрный чай с лёгкостью свергнут его с трона! Почему? Зеленый чай полезен и прекрасен, но когда хочется взбодриться, то многие предпочитают кофе или крепкий черный чай.
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