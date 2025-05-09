Напитки, которые лучше и полезнее зелёного чая — что говорят учёные?

Зелёный чай — напиток здоровья? Забудьте об этом! Кофе и чёрный чай с лёгкостью свергнут его с трона! Почему? Зеленый чай полезен и прекрасен, но когда хочется взбодриться, то многие предпочитают кофе или крепкий черный чай.