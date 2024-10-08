Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 668 подписчиков

Харрис оскорбила Путина, раскритиковав Трампа из-за книги Вудворда "Война"

Харрис оскорбила Путина, раскритиковав Трампа из-за книги Вудворда "Война"

Кандидат в президенты США Камала Харрис обрушилась с критикой на Дональда Трампа из-за данных в книге журналиста Вудворда "Война" о якобы его контактах с президентом России Владимиром Путиным о время пандемии.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх