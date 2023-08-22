Россиян с Днем флага поздравили с борта Международной космической станции

Поздравление с Днем государственного флага России на борту МКС записали космонавты Сергей Прокопьев, Андрей Федяев и Дмитрий Петелин, сообщает телеканал «360°» со ссылкой на видеозапись, опубликованную в официальном Telegram-канале Роскосмоса.