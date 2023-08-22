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Россиян с Днем флага поздравили с борта Международной космической станции

Россиян с Днем флага поздравили с борта Международной космической станции

Поздравление с Днем государственного флага России на борту МКС записали космонавты Сергей Прокопьев, Андрей Федяев и Дмитрий Петелин, сообщает телеканал «360°» со ссылкой на видеозапись, опубликованную в официальном Telegram-канале Роскосмоса.

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