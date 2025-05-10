Запрет на медали, русские песни и выход из квартир: как на Украине и Западе не дают людям праздновать 9 мая

Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) Российской Федерации Мария Захарова обратилась к гражданам Украины и Молдовы, которые, несмотря на существующие запреты и постоянное давление, 9 мая отмечают День Победы.
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