❗️В пунктах временного размещения Феодосии сейчас находятся 129 человек «За время действия режима ЧС всего было переселено 1137 человек, из них более 1 тысячи разместились у родственников.
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❗️В пунктах временного размещения Феодосии сейчас находятся 129 человек «За время действия режима ЧС всего было переселено 1137 человек, из них более 1 тысячи разместились у родственников.