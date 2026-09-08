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Жена Сафонова расплакалась, узнав о его номинации на приз Яшина

Марина Кондратюк, жена российского вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова, прокомментировала его попадание в число претендентов на приз имени Льва Яшина лучшему голкиперу года.

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