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Сила в правде

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Кросс-канальные рассылки в работе IT-компаний и SaaS-сервисов

Кросс-канальные рассылки в работе IT-компаний и SaaS-сервисов

IT- и SaaS-команды теряют пользователя, если письмо, смс и уведомление живут в разных кабинетах. Разбор, как кросс-канальные рассылки связывают онбординг, удержание и сервисные события в одну логику без лишнего шума.

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