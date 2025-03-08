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Друг актера Андрея Панина заявил о причастности одесской мафии к его гибели

Друг актера Андрея Панина заявил о причастности одесской мафии к его гибели

Гибель российского актера Андрея Панина могла быть связана с криминальными структурами из Одессы. По словам его друга Геннадия Русина, артист имел деловые связи с украинскими бизнесменами, которые предложили ему вложиться в прибыльный проект, пишет aif.

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