Друг актера Андрея Панина заявил о причастности одесской мафии к его гибели

Гибель российского актера Андрея Панина могла быть связана с криминальными структурами из Одессы. По словам его друга Геннадия Русина, артист имел деловые связи с украинскими бизнесменами, которые предложили ему вложиться в прибыльный проект, пишет aif.
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