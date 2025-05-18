Старсбург (WTA). 1-й круг. Носкова сыграет с Самсоновой, Крейчикова встретится с Линнетт, Путинцева – со Шрамковой

Сетка здесь. Internationaux de Strasbourg Страсбург, Франция 18 – 24 мая 2025 WTA 500 Призовой фонд – 925 661 евро Открытые корты, грунт Первый круг Линда Носкова (Чехия) Людмила Самсонова (Россия) Дата проведения 18 мая, 14.
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