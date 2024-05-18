Страна вернула патронный завод

Анд Есть подозрение что за такие номера они и гонимы, так сказать за дело их гоняли🤔

ИО Игорь Осокин Кто бы кинул взгляд на Юрюзанский механический завод, был самый крупный по выпуску патронов ко всём видам вооружения, на нём впервые в стране были внедрены револьверные станки увеличивающие в разы выпуск продукции, куда всё делось