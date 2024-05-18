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Страна вернула патронный завод

Страна вернула патронный завод

АМАРАНТ "Всё для победы!" По иску прокуратуры легендарный Климовский патронный завод забрали у ловчил-прихватизаторов.

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Комментарии
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Анд
Есть подозрение что за такие номера они и гонимы, так сказать за дело их гоняли🤔
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33 мин.
ИО
Игорь Осокин
Кто бы кинул взгляд на Юрюзанский механический завод, был самый крупный по выпуску патронов ко всём видам вооружения, на нём впервые в стране были внедрены револьверные станки увеличивающие в разы выпуск продукции, куда всё делось
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26 мин.
НС
Николай Сатин
В каждом населённом пункте страны украдены, разорены или разворованы бывшие госпредприятия и хозяйства. Всех не перевешать: судей и верёвок не хватит.
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21 мин.

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