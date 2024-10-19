НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

«Татар-информ» мәгълүмат агентлыгы

17 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Эльвира Величутина (Вишневская)
    Что за фигня?Татарстан синопти...
  • Evgenija Palette
    Сколько можно говорить... ПОШЛИ НА "Х"... Говорите на Государственном языке... А не на своем ОДНОСЛОЖНОМ НАРЕЧИИ...Кукмара кешесе хә...
  • spoli
    А можно по русскиӘлмәтнең балалар ...

Татарстанда ак май, сөт һәм сыр кыйммәтләнде

Татарстанда ак май, сөт һәм сыр кыйммәтләнде

Татарстанда бер атна эчендә, 7-13 октябрьдә, сөт продукциясенең бәясе артты. Әйтик, ак май (хәзер аның килограммы 877,85 сум тора), 2,5-3,2 процент майлылыктагы сөт (литры 92,08 сум), каймак (234,05 сум), эремчек (391,12 сум) һәм төрле төрдәге сырлар (693,78 сум) 1 процентка кыйммәтләнде.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх