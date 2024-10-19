Татарстанда ак май, сөт һәм сыр кыйммәтләнде

Татарстанда бер атна эчендә, 7-13 октябрьдә, сөт продукциясенең бәясе артты. Әйтик, ак май (хәзер аның килограммы 877,85 сум тора), 2,5-3,2 процент майлылыктагы сөт (литры 92,08 сум), каймак (234,05 сум), эремчек (391,12 сум) һәм төрле төрдәге сырлар (693,78 сум) 1 процентка кыйммәтләнде.
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