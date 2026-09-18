16 семейных историй, которые дарят искреннее тепло и хорошее настроение

Семья — это люди, чья любовь может выражаться по-разному: поездкой в другой город ради просмотра любимого «Гарри Поттера» в кинотеатре, теплым ужином после рабочего дня или неожиданным путешествием по Новой Зеландии.
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