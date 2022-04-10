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В Тверской области в рамках расследования уголовного дела устанавливается местонахождение несовершеннолетней

В Тверской области в рамках расследования уголовного дела устанавливается местонахождение несовершеннолетней

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области по результатам доследственной проверки возбуждено уголовное дело  по ч.

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