Маск высмеял вручение медали Соросу и сравнил его с Палпатином

Илон Маск с иронией отреагировал на награждение Джорджа Сороса медалью Свободы. В своём твиттере он опубликовал фото, на котором был изображён император Палпатин из фильма «Звёздные войны» в компании с президентом Байденом, что можно было воспринять как пародию на церемонию вручения награды.