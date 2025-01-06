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Маск высмеял вручение медали Соросу и сравнил его с Палпатином

Маск высмеял вручение медали Соросу и сравнил его с Палпатином

Илон Маск с иронией отреагировал на награждение Джорджа Сороса медалью Свободы. В своём твиттере он опубликовал фото, на котором был изображён император Палпатин из фильма «Звёздные войны» в компании с президентом Байденом, что можно было воспринять как пародию на церемонию вручения награды.

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