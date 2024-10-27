Табор поставил условие: "Уходить не собираемся". Что нам делать с цыганами?

Если они не приносят пользу государству и даже не платят налоги, то следует принять закон лишающий их всех льгот, как граждан России. Например, покупка земли, бесплатного медицинского обслуживания, пособий и они должны покупать патент, чтобы продолжать жить в России.

v

viach

"У нас нет даже законодательства, как действовать правоохранителям и региональной власти в случае с событиями, которые имели место в Челябинской области." Что это за глупость?! Прежде всего правоохранителям неукоснительно выполнять свои обязанности но отношению к цыганам! По любому, даже мелочному нарушению закона неотвратимо наказывать их как положено!!! Не вдруг, но привыкнут и трения с нами, русскими, пропадут.