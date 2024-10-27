ИА Новороссия Коллаж: Царьград. В Коркино Челябинской области утихли беспорядки, поводом для которых послужила гибель 40-летней женщины, водителя такси.
Табор поставил условие: "Уходить не собираемся". Что нам делать с цыганами?
Комментарии
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Нина Попова
Если они не приносят пользу государству и даже не платят налоги, то следует принять закон лишающий их всех льгот, как граждан России. Например, покупка земли, бесплатного медицинского обслуживания, пособий и они должны покупать патент, чтобы продолжать жить в России.
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3 час.
v
viach
"У нас нет даже законодательства, как действовать правоохранителям и региональной власти в случае с событиями, которые имели место в Челябинской области." Что это за глупость?! Прежде всего правоохранителям неукоснительно выполнять свои обязанности но отношению к цыганам! По любому, даже мелочному нарушению закона неотвратимо наказывать их как положено!!! Не вдруг, но привыкнут и трения с нами, русскими, пропадут.
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2 час.
ВУ
Варлам Устрялов
Если власть не делает нормальных, это - уже не власть, а собрание быдла. Значит, народу приходится врать власть в свои руки.
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1 час.
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