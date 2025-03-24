Новый раунд переговоров РФ и США: чего ждать от встречи в Эр-Рияде

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    Неужели их пустят в страну.Чтобы молодежи мозги зас......тьПримеряют патриот...
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Новый раунд переговоров между Москвой и Вашингтоном стартует уже сегодня в Саудовской Аравии. Россию на встрече представят глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа.

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