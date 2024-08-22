Мария Багреева: оборот столичного пищепрома вырос за год на 8,7%

Оборот компаний пищевой промышленности Москвы по итогам первых шести месяцев 2024 года составил около 382 млрд рублей, что на 8,7% больше аналогичного периода прошлого года в сопоставимых ценах, рассказала заместитель мэра Москвы, руководитель столичного департамента экономической политики и развития Мария Багреева.