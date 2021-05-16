TVcenter.ru

206 подписчиков

На шоу «Ты супер! 60+» Ирина Дубцова присмотрела жениха для своей мамы

На шоу «Ты супер! 60+» Ирина Дубцова присмотрела жениха для своей мамы

На шоу «Ты супер! 60+» Ирина Дубцова присмотрела жениха для своей мамы Таня СафроновичНа НТВ стартовал музыкальный проект «Ты супер! 60+», в котором принимают участие одинокие пенсионеры старше 60 лет.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх