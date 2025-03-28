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Мужчина погиб на пожаре в Калужской области

Мужчина погиб на пожаре в Калужской области

Вечером 27 марта в Медынском районе Калужской области в результате пожара погиб человек. Звонок с пожарную охрану поступил в четверг около 19 часов - огонь охватил частный деревянный дом в деревне Лапино.

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