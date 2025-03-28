Мужчина погиб на пожаре в Калужской области

Вечером 27 марта в Медынском районе Калужской области в результате пожара погиб человек. Звонок с пожарную охрану поступил в четверг около 19 часов - огонь охватил частный деревянный дом в деревне Лапино.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии