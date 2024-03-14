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Ориентируясь на потоки. «Умные светофоры» заработали на пяти перекрестках Владивостока

Ориентируясь на потоки. «Умные светофоры» заработали на пяти перекрестках Владивостока

На пяти перекрестках Владивостока ввели адаптивные режимы работы светофоров, сообщает PRIMPRESS. Это позволит сократить время задержек пешеходных и автомобильных потоков Специалисты ЦОДД настроили адаптивные режимы на следующих перекрестках: Отмечается, что в периоды наиболее высокой загруженности, утром и вечером, светофоры перейдут на фиксированную программу.

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