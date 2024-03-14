Ориентируясь на потоки. «Умные светофоры» заработали на пяти перекрестках Владивостока

На пяти перекрестках Владивостока ввели адаптивные режимы работы светофоров, сообщает PRIMPRESS. Это позволит сократить время задержек пешеходных и автомобильных потоков Специалисты ЦОДД настроили адаптивные режимы на следующих перекрестках: Отмечается, что в периоды наиболее высокой загруженности, утром и вечером, светофоры перейдут на фиксированную программу.