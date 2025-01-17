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В эфир программы телеканала НТВ «Место встречи» с Норкиным в качестве основного гостя пригласили эскортницу

В эфир программы телеканала НТВ «Место встречи» с Норкиным в качестве основного гостя пригласили эскортницу

На федеральном канале всерьёз обсуждали тему легализации проституции. Нет, вам не показалось. Не как искоренить это явление или хотя бы прилагать усилия к тому, чтобы занятие торговлей телом было непривлекательным и ассоциировалось с позором, а именно легализации.

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