В эфир программы телеканала НТВ «Место встречи» с Норкиным в качестве основного гостя пригласили эскортницу

На федеральном канале всерьёз обсуждали тему легализации проституции. Нет, вам не показалось. Не как искоренить это явление или хотя бы прилагать усилия к тому, чтобы занятие торговлей телом было непривлекательным и ассоциировалось с позором, а именно легализации.