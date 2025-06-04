Daddy Bo

Провокациями занимается и Украина и все её оружейно-финансовые спонсоры аж с 2012 года. Сами майданы были сплошь провокативные. А теперь, чтобы Россия не ошиблась, нам как бы в виде "анализа возможных последствий" показывают желательное для себя направление развития ситуации. Вот, как в анализируемых этим материалом статьях.