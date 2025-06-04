Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Запад дрожит: Россия может ответить ядерным ударом по аэродромам ВСУ

Запад дрожит: Россия может ответить ядерным ударом по аэродромам ВСУ

Российская Федерация, как предполагают некоторые западные эксперты, может пойти на применение тактического ядерного удара в ответ на атаки украинских сил по своим аэродромам.

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Комментарии
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Daddy Bo
Провокациями занимается и Украина и все её оружейно-финансовые спонсоры аж с 2012 года. Сами майданы были сплошь провокативные. А теперь, чтобы Россия не ошиблась, нам как бы в виде &quot;анализа возможных последствий&quot; показывают желательное для себя направление развития ситуации. Вот, как в анализируемых этим материалом статьях.
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1 д.
Юрий Золотарев
УРкаина - как поганый и подлый боксёр на ринге: дразнит противника мерзкими выходками. И  КАКОЙ будет ФИНАЛ, как думаете?
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1 д.
Валерий Светлый
Ядерные удары по Украине - это маразм диванных аналитиков. Это самоубийство России.
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16 час.
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