Наш потерянный мир

34 063 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валентин Щербаков
    А чему удивляться, если продажные евреи всегда были и есть пособниками фашизма и нацизма, это у них на роду написано...Поставками оружия...
  • Misha Glusch
    англичане, поддержите тупого бена в хорошем начинанииSky News: глава М...
  • Misha Glusch
    надо больше таких союзниковОбозреватель TAC ...

Bloomberg: посол КНР и адмирал НАТО устроили перепалку из-за спецоперации РФ на Украине

Bloomberg: посол КНР и адмирал НАТО устроили перепалку из-за спецоперации РФ на Украине

Посол Китайской Народной Республики в Исландии Хэ Рулонг жестко отреагировал на обвинение председателя военного комитета НАТО адмирала Роба Бауэра в том, что официальный Пекин не разделяет взглядов Североатлантического альянса на события на Украине.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх