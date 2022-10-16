Bloomberg: посол КНР и адмирал НАТО устроили перепалку из-за спецоперации РФ на Украине

Посол Китайской Народной Республики в Исландии Хэ Рулонг жестко отреагировал на обвинение председателя военного комитета НАТО адмирала Роба Бауэра в том, что официальный Пекин не разделяет взглядов Североатлантического альянса на события на Украине.
Посол Китайской Народной Республики в Исландии Хэ Рулонг жестко отреагировал на обвинение председателя военного комитета НАТО адмирала Роба Бауэра в том, что официальный Пекин не разделяет взглядов Североатлантического альянса на события на Украине.
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