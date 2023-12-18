Всего 2-3 хурмы могут привести на операционный стол

Хурме – стоп! Противопоказания. Хурму нельзя употреблять при некоторых заболеваниях: - гастрит с повышенной кислотностью; - язва желудка; - панкреатит; - гепатит; - холецистит; - подагра; - почечная недостаточность; - ожирение; - сахарный диабет; - индивидуальная непереносимость продукта.
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