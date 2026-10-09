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Газета.ру

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Шапша: девять человек пострадали при атаке дронов ВСУ на Калужскую область

Шапша: девять человек пострадали при атаке дронов ВСУ на Калужскую область

В Калужской области в результате атак украинских беспилотников девять человек получили ранения, пять из которых госпитализированы и сейчас находятся в стабильном состоянии.

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