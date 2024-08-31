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Жена Федуна Салихова заявила, что Соболева нельзя назвать Иудой

Жена Федуна Салихова заявила, что Соболева нельзя назвать Иудой

Зарема Салихова, жена бывшего владельца московского "Спартака" Леонида Федуна, не считает предателем бывшего игрока красно-белых Александра Соболева после его перехода в петербургский "Зенит", передает "Чемпионат".

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