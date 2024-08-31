Жена Федуна Салихова заявила, что Соболева нельзя назвать Иудой

Зарема Салихова, жена бывшего владельца московского "Спартака" Леонида Федуна, не считает предателем бывшего игрока красно-белых Александра Соболева после его перехода в петербургский "Зенит", передает "Чемпионат".
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