Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

7 560 подписчиков

Галустян ради свадьбы из "чудика" превратился в мачо: Его жену увидел весь Питер

Галустян ради свадьбы из "чудика" превратился в мачо: Его жену увидел весь Питер

Год назад комик Михаил Галустян развёлся с женой Викторией после 18 лет брака. Пара сохранила приятельские отношения, а сам артист активно участвует в воспитании своих дочерей – 15-летней Эстеллы и 14-летней Элины.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии