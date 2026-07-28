Галустян ради свадьбы из "чудика" превратился в мачо: Его жену увидел весь Питер

Год назад комик Михаил Галустян развёлся с женой Викторией после 18 лет брака. Пара сохранила приятельские отношения, а сам артист активно участвует в воспитании своих дочерей – 15-летней Эстеллы и 14-летней Элины.
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