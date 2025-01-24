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Гандболисты Португалии впервые в истории вышли в ¼ финала чемпионата мира

Гандболисты Португалии впервые в истории вышли в ¼ финала чемпионата мира

Уверенную победу над сборной Испанией со счетом 35:29 (15:16), в Группе 3 в матче 4-го тура основного раунда чемпионата мира по гандболу среди мужчин 2025 года, одержали гандболисты сборной Португалии 24 января, сообщает портал «Быстрый центр».

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