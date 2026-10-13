Демаркус Казинс: «Весь этот разлад между Тейтумом и Брауном дело рук Кидда»

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Экс-игроки НБА Демаркус Казинс, Иман Шамперт и Гилберт Аренас в эфире шоу обсуждали возвращение Джейлена Брауна в Бостон на предсезонную игру между «Селтикс» и «Сиксерс».