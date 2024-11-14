Потепление и снегопады ожидаются в Пермском крае с 14 ноября

С 14 ноября Пермский край столкнется с потеплением и сильными снегопадами, сообщает доцент кафедры картографии и геоинформатики ПГНИУ Андрей Шихов в своем телеграм-канале «Опасные природные явления Пермского края».
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