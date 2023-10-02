Митя Фомин спел в ванне нагишом и опубликовал видео в сети

Певец Митя Фомин не перестаёт удивлять свою аудиторию. В преддверии своего 50-летия артист опубликовал в своем блоге ролик, на котором он с голым торсом исполняет песню в ванной, окружённый паром и белой пеной.
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