Колумбия: пять полицейских и гражданский человек были ранены в результате взрыва гранаты, нацеленного на патруль в районе Эль-Каней города Кали, департамент Валье-дель-Каука, поздно вечером 15 октября.
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