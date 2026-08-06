Камеры помогли выявить еще 300 случаев сброса мусора вне контейнера в Подмосковье

В Подмосковье продолжается борьба с нелегальным сбросом отходов на контейнерных площадках. Ключевым инструментом в этой работе стали камеры системы «Безопасный регион», установленные вблизи мест сбора мусора.
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