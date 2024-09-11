Орбакайте рассказала, что Пугачева мечтает собраться семьей в Москве

Кристина Орбакайте рассказала о желаниях своей семьи. В интервью RTVI она сообщила, что больше всего хотела бы собраться в родовом доме в Москве вместе со своей матерью Аллой Пугачевой и другими близкими людьми.
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