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Нкунку из-за проблем с бедром пропустил матч с «Престоном». У форварда 4 игры в этом сезоне

Нкунку из-за проблем с бедром пропустил матч с «Престоном». У форварда 4 игры в этом сезоне

Полузащитник не попал в заявку на матч «Челси» против «Престона» (4:0) в Кубке Англии. «Он не участвовал потому, что после тренировки у него возникла проблема с бедром.

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