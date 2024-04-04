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Новоаннинский сегодня 🇷🇺NOVO_TODAY

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Четверг, 0️⃣4️⃣ апреля, 2024 год

Четверг, 0️⃣4️⃣ апреля, 2024 год 🎉 Праздники 🎉 📡 День Интернета 👨🏼‍💻 День веб-мастера 🐀 Всемирный день крысы 🐕Всемирный день бродячих животных 🗓 Памятные даты 🗓 📔 1719 год - в Российской Империи началось строительство Ладожского канала 📔 1785 год - английский изобретатель Эдмунд Картрайт запатентовал механический ткацкий станок с ножным приводом 📔 1833 год - в Петербурге вышла газета с рекламой романа Пушкина «Евгений Онегин» 📔 1866 год - русский революционер Дмитрий Каракозов совершил неудачное покушение на императора России Александра II 📔 1932 год - американскому биохимику Чарльзу Кингу удалось синтезировать витамин С - аскорбиновую кислоту 📔 1949 год - создано НАТО - Организация Североатлантического договора 📔 1973 год - в Нью-Йорке состоялось официальное открытие Всемирного торгового центра 📔 1983 год - состоялся первый запуск американского космического корабля "Челленджер".

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