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У россиянина нашли под кожей мигрирующую личинку после отпуска в Таиланде

У россиянина, недавно вернувшегося из Таиланда, врачи нашли под кожей паразита. Главный врач Краевой клинической инфекционной больницы Сергей Лукьянов рассказал, что это была мигрирующая личинка, известная как Larva migrans.

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