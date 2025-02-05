У россиянина нашли под кожей мигрирующую личинку после отпуска в Таиланде

У россиянина, недавно вернувшегося из Таиланда, врачи нашли под кожей паразита. Главный врач Краевой клинической инфекционной больницы Сергей Лукьянов рассказал, что это была мигрирующая личинка, известная как Larva migrans.
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