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Татар-информ

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Волонтеры из Лениногорска: «Мы плетем сети, чтобы обмануть врагов в зоне СВО»

Волонтеры из Лениногорска: «Мы плетем сети, чтобы обмануть врагов в зоне СВО»

Волонтеры из Лениногоркого района Татарстана, мастерицы по плетению маскировочных сетей Татьяна Осипова и Любовь Кукаркина, убеждены, что их изделия могут спасти жизнь солдатам в зоне специальной военной операции.

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